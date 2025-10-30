Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха

По-ниски мита за китайските стоки за Съединените щати и без допълнителни ограничения за китайските редкоземни метали, които Вашингтон ползва.

Това са част от резултатите от срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин.

Как протече диалогът, какви са реакциите след това и сложи ли разговорът край на търговската войната между Пекин и Вашингтон?

Най-чаканият момент от азиатската обиколка на президента Доналд Тръмп - срещата с китайския му колега Си Дзинпин. В началото двамата лидери заявиха, че за тях е чест да разговарят. Първата им от шест години лична среща приключи след около час и половина.



Резултатът - положителни отзиви и от двете страни.

На борда на самолета си, Тръмп каза, че Китай започва да купува американски соя.

В замяна на намаляване на митата за определени китайски стоки до 47% и че има споразумения за редкоземните метали.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Имаме сделка, тя ще бъде предоговаряна всяка година. Но всичко, свързано с редкоземните елементи е уредено, и то за целия свят. Защото това се отнасяше за всички, не само за Съединените щати. И така редкоземните елементи ще изчезнат от речника ни за малко.

По думите на Тръмп от 10 възможни точки, той би дал 12 на срещата си със Си Дзинпин.

Американският държавен глава каза, че сред темите е била и войната в Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Дълго говорихме и за Украйна. Ще видим дали може да се направи нещо. Но Си ще ни помогне, ще работим заедно за Украйна. Няма много какво да се направи. Той купува петрол от Русия от много време. С него се захранва голяма част от Китай. Но ние не говорихме за петрола. Обсъждахме как да си сътрудничим, за да прекратим войната.

Китайският президент Си Дзинпин призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, и прикани за сътрудничество, а не за размяна на ответни мерки.

Срещата приключи без изявления пред медиите, но с обширна информация в държавната телевизия.

снимки: БТА

"САЩ и Китай трябва да бъдат партньори и приятели. Това ни учи историята и това е, което се изисква. Готов съм да продължа да работя с президента Доналд Тръмп, за да изградим стабилна основа на отношенията между Китай и Съединените щати, и за да създадем атмосфера, подходяща за развитието и на двете страни".

От Пекин потвърдиха, че Тръмп ще посети Китай през април догодина. Междувременно американският президент обяви отмяна на мораториума за ядрени опити.

Пекин заяви, че се надява Вашингтон да се придържа към него, а според Москва намерението на САЩ ще доведе до нова конфронтация.

