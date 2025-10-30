БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Целта й - да се сложи край на търговската война между САЩ и Китай

чест видим започна срещата доналд тръмп дзинпин
Снимка: БТА
Слушай новината

Приключи срещата между президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Двамата разговаряха в южнкорейския град Бусан, а основата им цел е да сложат край на търговската война между двете страни.


В началото на срещата и двама подчертаха, че за тях е чест да се видят.

Тръмп каза, че Вашингтон и Пекин ще имат чудесни отношения за дълго време.

Си заяви, че не винаги между водещите икономики има пълно съгласие, но това според него, е нормално.

Очаква се двамата лидери да се разберат за митата, както и за сделка за китайската платформа Тик-Ток и като цяло да стабилизират отношенията между Пекин и Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
За мен е голяма чест да бъда тук с моя дългогодишен приятел, с многоуважавания и изтъкнат президент на Китай. Ще имаме сериозна дискусия, вече сме се разбрали за много неща, сега ще договорим още. Президентът Си е голям лидер на велика държава и мисля, че ще имаме фантастични отношения за дълъг период от време. За нас е чест. Благодаря!

снимки: БТА

Си Дзинпин, президент на Китай:
Президент Тръмп, и за мен е голямо удоволствие да се срещнем. Да се видим след толкова години е приятно. След началото на втория Ви мандат, сме говорили три пъти по телефона и сме разменили няколко писма, поддържаме близки отношения, които останаха стабилни. Като се имат предвид различните ни вътрешнополитически условия, не винаги сме напълно съгласни един с друг. И това е нормално - двете водещи икономики в света да се разминават от време на време.

# Доналд Тръмп #Си Дзинпин #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
5
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
6
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Азия

Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон
Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон
Властите в Тибет спряха достъпа до Еверест заради необичайно обилни за сезона снеговалежи Властите в Тибет спряха достъпа до Еверест заради необичайно обилни за сезона снеговалежи
Чете се за: 01:25 мин.
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега" Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега"
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът на Южна Корея поиска от Тръмп страната му да има атомни подводници Президентът на Южна Корея поиска от Тръмп страната му да има атомни подводници
Чете се за: 03:57 мин.
Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:02 мин.
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали "Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин
"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Проевропейската либерална партия печели в Нидерландия Проевропейската либерална партия печели в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Слънчев четвъртък със сутрешни мъгли Слънчев четвъртък със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
На дневен ред в НС - депутатите гласуват промени в Закона за отбраната
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ