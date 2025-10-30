"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Приключи срещата между президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Двамата разговаряха в южнкорейския град Бусан, а основата им цел е да сложат край на търговската война между двете страни.



В началото на срещата и двама подчертаха, че за тях е чест да се видят.

Тръмп каза, че Вашингтон и Пекин ще имат чудесни отношения за дълго време.

Си заяви, че не винаги между водещите икономики има пълно съгласие, но това според него, е нормално.

Очаква се двамата лидери да се разберат за митата, както и за сделка за китайската платформа Тик-Ток и като цяло да стабилизират отношенията между Пекин и Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

За мен е голяма чест да бъда тук с моя дългогодишен приятел, с многоуважавания и изтъкнат президент на Китай. Ще имаме сериозна дискусия, вече сме се разбрали за много неща, сега ще договорим още. Президентът Си е голям лидер на велика държава и мисля, че ще имаме фантастични отношения за дълъг период от време. За нас е чест. Благодаря!

