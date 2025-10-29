Руски граждани, търсещи убежище у нас, протестираха пред Министерския съвет днес. Те твърдят, че са подали документи за международна закрила, но Държавната агенция за бежанците им отказва такава.
Гражданите на Руската федерация смятат, че отказите са незаконни, защото към всички тях са отправени сериозни заплахи за живота им, ако се върнат в Русия.
Казват, че са опозиционери, свободно изразяващи своята позиция срещу режима на Путин.
От Агенцията заявиха, че за да бъде предоставена закрила, чужденецът трябва да отговаря на критерии по Закона за убежището и бежанците.
Всяка молба се разглежда индивидуално и безпристрастно, като се търси баланс между правата на търсещите закрила и националната сигурност.
"Вече 3 години кандидатствам за убежище в България и сега получих отказ от Държавната агенция за бежанците. И това след като ме подкрепиха Административния съд в Бургас и Върховия съд в София. Агенцията не ни чува, не приема нашите аргументи", заяви Оксана Глазунова.
"Те казват, че ние нямаме никакви заплахи, че няма никакви критерии, за да ни предоставят международна закрила. Но тава не е така. Всеки от нас, ако се върне в Русия или Беларус, ще попадне в затвора моментално", коментира Ирина Дмитриева.