Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Как ще се ротира председателят на НС?
Задължителна застраховка "Злополука" при...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Руски граждани, търсещи убежище у нас, протестираха пред Министерския съвет

У нас
Руски граждани, търсещи убежище у нас, протестираха пред Министерския съвет
Руски граждани, търсещи убежище у нас, протестираха пред Министерския съвет днес. Те твърдят, че са подали документи за международна закрила, но Държавната агенция за бежанците им отказва такава.

Гражданите на Руската федерация смятат, че отказите са незаконни, защото към всички тях са отправени сериозни заплахи за живота им, ако се върнат в Русия.

Казват, че са опозиционери, свободно изразяващи своята позиция срещу режима на Путин.

От Агенцията заявиха, че за да бъде предоставена закрила, чужденецът трябва да отговаря на критерии по Закона за убежището и бежанците.

Всяка молба се разглежда индивидуално и безпристрастно, като се търси баланс между правата на търсещите закрила и националната сигурност.

"Вече 3 години кандидатствам за убежище в България и сега получих отказ от Държавната агенция за бежанците. И това след като ме подкрепиха Административния съд в Бургас и Върховия съд в София. Агенцията не ни чува, не приема нашите аргументи", заяви Оксана Глазунова.

"Те казват, че ние нямаме никакви заплахи, че няма никакви критерии, за да ни предоставят международна закрила. Но тава не е така. Всеки от нас, ако се върне в Русия или Беларус, ще попадне в затвора моментално", коментира Ирина Дмитриева.

И "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване
Край на загубените пратки и писма: Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код Край на загубените пратки и писма: Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
У нас
У нас
У нас
По света
У нас
У нас
Политика
По света
