Руски граждани, търсещи убежище у нас, протестираха пред Министерския съвет днес. Те твърдят, че са подали документи за международна закрила, но Държавната агенция за бежанците им отказва такава.



Гражданите на Руската федерация смятат, че отказите са незаконни, защото към всички тях са отправени сериозни заплахи за живота им, ако се върнат в Русия.

Казват, че са опозиционери, свободно изразяващи своята позиция срещу режима на Путин.

От Агенцията заявиха, че за да бъде предоставена закрила, чужденецът трябва да отговаря на критерии по Закона за убежището и бежанците.

Всяка молба се разглежда индивидуално и безпристрастно, като се търси баланс между правата на търсещите закрила и националната сигурност.