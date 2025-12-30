БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос“

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“

замърсяване морските води изтеглянето кораба bdquoкайросldquo
Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос“ към пристанище Бургас.

В Басейнова дирекция „Черноморски район“ се получиха резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на плавателния съд.

Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите. Изпитванията са направени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.

Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“ към пристанище Бургас.

