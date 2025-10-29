Чрез "био стъкло" лекари от ИСУЛ спасиха ръката на 17-годишно момче

Лекари от ИСУЛ спасиха ръката на 17-годишно момче, пострадало при нападение от други момчета.

Медиците са използвали иновативен материал за регенерацията на костната тъкан - "био стъкло". Методът постепенно се превръща в рутинна практика.

Китката е идеална, подмишницата супинацията не е особено добре, но няма как да се очаква по-добре, за съжаление тези неща, при такъв тип увреда няма как.

Всичко станало заради момиче - били шестима срещу един и му счупили ръката. Оперирали 17-годишния Деян в болница в Хасково.

"Едни големи разрези ми направиха, и ми сложиха едни големи метални парчета. И тези парчета ми направиха инфекцията, не са стерилизирали както трябва ли, сложиха ми гипс, гипсът много миришеше той ми каза нищо му няма всичко е наред", коментира Деян Делчев.

Оказва се, че Деян е развил постоперативен остеомиелит - бактериална инфекция, която потенциално може да му струва и живота. Препоръчват му да се лекува в София.

"На много места не ме искаха заради инфекцията", допълни Деян Делчев.

В ИСУЛ го приели и овладели възпалението - лечението отнело месеци. Следващият етап бил да заместят част от унищожената кост с "био стъкло" - материал, който намалява риска от повторна инфекция.

"Представете си една кост, от която има като отхапано парче, като дупка в костта и общо взето ние запълваме с това стъкло. то представлява гранули, които се монтират локално. До съвсем скоро се прилагаше масово автокостна трансплантация - взимане от същия пациент от друго място кост и имплантирането в зоната на дефект", заяви д-р Радоил Симеонов, Клиника по ортопедия и травматология ИСУЛ.

Днес беше поредният контролен преглед на 17-годишното момче. Той вече не чувства болка в ръката и оценява усилията на лекарите да му помогнат.

"Сега съм перфектно, сега съм както вас здрав човек", каза още Деян Делчев.

И както се случва в живота Деян и момичето от началото на тази история вече не са заедно.