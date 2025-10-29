БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Младата певица беше глобена и с 30 000 рубли за "дискредитиране на руската армия"

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Един от най-големите критици на Кремъл - 18-годишната руска улична музикантка Наоко, беше осъдена повторно на 13 дни затвор заради изпълнението на песни на музиканти, обявени за чуждестранни агенти.

Наказанието беше обявено ден, след като изтече другата ѝ 13-дневна присъда. Младата певица беше глобена и 30 хиляди рубли за "дискредитиране на руската армия".

Отлична пианистка, с престижни награди. Ученичка в музикално училище в Санкт Петербург. За 18-годишната Диана Логинова, светът за който мечтае, не пасва с реалността в родината ѝ.

За това решила да пее - на воля, на открито. По улиците на Санкт Петербург. Под псевдонима Наоко. Привържениците й са предимно тийнейджъри, които независимо от забраните за събиране, идват на уличните ѝ концерти, пеят с нея и споделят видеата в социалните мрежи.

И танцуват лебедовия танц на "Кооператив "Лебедово езеро" - забранена, но нашумяла песен на музиканта в изгнание Нойзе МС, която Наоко обича да изпълнява.

"Изкуството има различни форми. Хората трябва да имат правото да се самоизразяват", коментира Адел, привърженичка на Наоко.

Наоко не разбира войната, която страната ѝ води с Украйна. За това и по улиците на Санкт Петербург често пее "Ты солдат" на забранената в Русия певица "Монеточка".

Заради изпълнението на тази песен младата Диана и другите двама членове на групата Stoptime бяха арестувани преди 2 седмици.

"С приятели пристигнахме от Москва. Искахме да отидем на концерт на групата на Stoptime. Но научихме, че те са арестувани. За това решихме да дойдем в съда. Според нас е важно такива хора да бъдат подкрепяни. Не трябва да си затваряме очите и да се преструваме, че нищо не се е случило", допълни Галина, привърженичка на Наоко.

Но часове, след като излезе от ареста под аплодисментите на привържениците си, Наоко отново чу от съда, че е виновна, и че трябва да излежи нова 13-дневна присъда.

"Силата на музиката е важна и това, което днес се случва, го доказва", сподели Наоко.

18-годишната Диана се превърна във вдъхновение за сънародниците й в изгнание и за много нейни връстници в чужбина. След задържането на Наоко - в Хелзинки, Маями и Барселона се проведоха митинги под надслов "Музиката не е престъпление".

А в Швеция нейни симпатизанти танцуваха лебедовия танц. Има съобщения, че в големи руски градове са се появили плакати в послания, подкрепящи Наоко.

#Наоко #уличен музикант #Русия #глоба #присъда

