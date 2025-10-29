БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Сеул и Вашингтон постигнаха споразумение за инвестиции. Това стана по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея. Среща на Търмп със севернокорейския лидер Ким Чен-ун няма да има, но разговорите с китайския президент Си Дзинпин за утре са потвърдени.

Американският президент Доналд Тръмп е на посещение в Южна Корея, последна спирка от настоящата му азиатска обиколка. Сеул е домакин на срещата на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тръмп и южнокорейският му колега И Дже-мьон финализираха ключови параметри от търговско споразумение.

Сеул ще инвестира в Съединените щати 350 милиарда долара От тях 200 милиарда са в брой, а останалите се влагат в сътрудничество и корабостроене. Двете страни се споразумяха да поддържат взаимни мита в размер на 15%. Те също така ще намалят митата върху автомобилите и авточасти до 15%, спрямо 25 на сто досега.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Днес имахме страхотна среща с Южна Корея. Мисля, че много неща бяха решени. Сключихме сделка, почти финализирана търговска сделка. И обсъдихме някои други неща, свързани с националната сигурност."

Тръмп заяви, че не е успял да организира среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на посещението си в Южна Корея.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Познавам Ким Чен-ун много добре, разбираме се много добре. Наистина не успяхме да се споразумеем за времето. Президентът Си идва утре – това очевидно е нещо, което е много важно за света, за всички нас. Ще наблюдавате много внимателно. Мисля, че ще се получи много добре за всички и очаквам с нетърпение да го видя."

Срещата между Тръмп и Си е утре в южнокорейския пристанищен град Пусан.

снимки: БТА

#Азиатска обиколка # Южна Корея #Доналд Тръмп #бизнес инвестиции

