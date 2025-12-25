Ким Чен Ун инспектира тест на ракета и работа по атомна подводница

Лидерът на Северна Корея Ким Чен ун е инспектирал пробно изстрелване на ракета земя-въздух с голям обсег от установка близо до източния бряг на страната, предаде Ройтерс, като се позова на информация на държавната новинарска агенция на КНДР - КЦТА. Той е проверил и как върви работата по конструирането на 8700-тонна атомна подводница, от която може да се изстрелват ракети земя-въздух, добави агенцията.

При наблюдаваното от Ким изпитание, с което трябва да се оцени резултатът от стратегическата технология на страната за разработване на нов тип ракета за голяма надморска височина, са унищожени въздушни цели на разстояние от 200 км, уточнява КЦТА.

Севернокорейската агенция не уточнява кога и къде лидерът е направил инспекцията си на подводницата. Проектът за нейното конструиране е част от усилията на управляващата Корейска трудова партия да модернизира военноморския флот на страната - една от петте основни точки в партийната политика за укрепване на отбранителните способности.

Снимки: БТА

КЦТА цитира Ким Чен-ун да казва, че всестранното развитие на ядрените способности и модернизацията на военноморските сили са от съществено значение и са неизбежни, тъй като "светът сега в никакъв случай не е мирен".

Той заявява и че планът на Южна Корея за разработване на атомна подводница, съгласуван с Вашингтон, ще повиши допълнително напрежението на Корейския полуостров и представлява риск за националната сигурност, което изисква от него да предприеме действия.