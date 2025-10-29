Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, ще има "деца"

Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, Диела, ще има 83 "деца". Става дума за виртуални асистенти, които ще помагат на албанските депутати, като записват заседанията на парламента, дават съвети и следят кой какво е пропуснал.

Диела беше назначена през септември с цел държавните поръчки да станат напълно прозрачни и без корупция. Тя е първият министър в света, който не е човек, а код и пиксели, но с много власт. Албания планира новата система да заработи напълно до края на 2026 година.