Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

НС на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година. Той предвижда 2% увеличение на вноската за пенсия и замразяване на майчинството през втората година.

В проекта е заложено МРЗ да стане 605 евро, а не малко над 620 евро, както е изчислено по формулата, разписана в Кодекса на труда.

От БСК и АИКБ са гласували "против" проекта, защото не са съгласни с увеличаването на вноската за пенсия.

От КНСБ пък заявиха, че се готвят за протест, защото не са съгласни МРЗ да стане 605 евро. Социалният министър е присъствал на заседанието, но не се появи пред журналистите.