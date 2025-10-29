Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание. Наталия Киселова сама се оттегли от поста, след като Съветът за съвместно управление се договори за ротация на тази позиция. За Назарян гласуваха 129 депутати от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН, "ДПС - Ново начало" и независимите. Управляващите определиха днешния ден като демонстрация на коалиционна култура, а опозицията като неслучило се преформатиране.

Оставка, а след нея избор - така само в рамките на няколко часа приключи сагата около поста председател на народното събрание. Наталия Киселова се оттегли сама с думите, че през изминалите 5 години политическата криза не стихва като завърши с благодаря за доверието.

Мястото ѝ зае Рая Назярян, която даде заявка: да поддържа добрия диалог, защото председателят не представлява себе си, а институцията Народно събрание.

Рая Назарян - председател на НС: "Приемам този избор с респект и ангажираност." Наталия Киселова - бивш председател на НС: "За мен беше чест!"

Пътят на Наталия Киселова на най-високия пост в страната започна с думите, че има надежда държавата да се върне в нормалното русло на управление.

Наталия Киселова - председател на НС (06.12.2024 г.): "И усилията трябва да си струват."

Днес, 10 месеца по-късно, Наталия Киселова откри заседанието на парламента за последно като председател.

Наталия Киселова - председател на НС в оставка: "В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва."

Киселова изтъкна, че липсват умения за взаимно съгласие и коалиционна култура:

"Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление."

Договорката на управляващите вече е и на хартия с анекса към споразумението за съвместно управление.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Днеска подписваме коалиционно споразумение. Знаете тя беше избрана, когато още нямаше Парламент. Нямаше да заработи НС. Така че сега ще си залегне ротацията в споразумението на 10 месеца трите партии. БНТ: Има ли напрежение между вас и БСП по тази тема? - Аз не виждам какво напрежение да има."

Николай Денков - депутат от ПГ на ПП- ДБ: "След театралното представление на Борисов поне нещо трябваше да се случи. Така че това е единственото, което им се е видяло безопасно."

БСП се самоопределиха като стабилизиращия фактор.

Драгомир Стойнев - председател на ПГ на БСП-ОЛ: "Новината от днес е, че няма да има предсрочни избори. Преди влизането в еврозоната и преди приемането на бюджета на страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство. Да ще платим цена, но тя ще е партийна, а не национална."

Петър Петров - “Възраждане”: "В най-скорошен момент ще има предсрочни парламентарни избори, когато БСП няма да влезе в НС и ще ви кажа защо: защото този, който пропуснахте да споменете Румен Радев ще ви вземе всички избиратели."

Костадин Ангелов - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Днес е един голям ден. Днес ние от управляващата коалиция даваме пример на цялото българско общество затова какво означава коалиционна култура."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Нека да направим така, че ако на чело на институцията бъде избран човек с тежки зависимости към Пеевски или към Борисов и най-вече към Пеевски, поне народни представители в тази сграда да имат възможността да работят самостоятелно."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Преформатирането на властта не се случи. Така и не стана ясно какво всъщност се е разбрало управляващото мнозинство на тъмно. Моето опасение е, че говорите за държавност с главно Д."

Любен Дилов - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Някъде в НС дават ли пари за споменаването на името на Пеевски? Ако не взимате пари за това - или сте глупави или го правите от любов."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "И затова избраха и Рая Назарян, за да гарантират домовата книга със свои хора. Неслучайно я наричат Рая на Делян."

След дълго мълчание ИТН коментираха: смяната на Киселова е знак за носене на споделена отговорност.

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. Повтарям - три политически формации. БНТ: Но опозицията казва, че без "ДПС - Ново начало" и математиката го показва - затова ли толкова време вие мълчахте? - Всъщност реалността е такава, че ДПС - Ново начало не получават никаква власт - нито в изпълнителната, нито в законодателната. Какво по-прекрасно от това законодателната програма на трите партии да среща подкрепа и то други политически формации."

След председателски съвет се премина и към избора на нов председател на парламента. ГЕРБ номинираха Рая Назарян, "Възраждане" - Цончо Ганев.

Деница Сачева - ГЕРБ-СДС: "Госпожа Назарян притежава високи професионални качества." Петър Петров - "Възраждане": "Господин Цончо Ганев винаги е показвал едни високи стандарти."

И мнозинството реши:

Николета Кузманова - председателстващ Народното събрание: "Рая Назарян е избрана за председател на 51-вото Народно събрание."

А след поздравите и букета червени рози, Рая Назарян даде заявка от най-високата трибуна в държавата.

Рая Назарян - председател на НС: "Позицията на председател на НС не е пост, а задача: да организира работата на НС, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят на представлява себе си, а НС като институция. Затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания."

И обеща:

"Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в неговата многообразност. Благодаря ви още веднъж за доверието."

снимки: БТА

След 10 месеца Рая Назарян трябва да отстъпи поста на председател от ИТН.