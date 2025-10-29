БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е новият председател на НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Приемам този избор с респект и ангажираност, допълни тя

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Народните избраници гласуваха избора на Рая Назарян за председател на Народното събрание.

"За" гласуваха 129. "Против" се обявиха 77, а 14 се въздържаха.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент.

За него гласуваха четирима, против - 118, въздържаха се 62 депутати.

Благодаря Ви за гласуваното доверие, каза Рая Назарян.

"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност".

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#Рая Назарян #избор #председател на НС #НС

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
5
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: У нас

Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ) "Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт "Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт
Чете се за: 04:32 мин.
"В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува "В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува
Чете се за: 02:35 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС "Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Чете се за: 01:22 мин.
Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл" Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е новият председател на НС
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е новият...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС "Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ