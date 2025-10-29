"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е новият председател на НС

Приемам този избор с респект и ангажираност, допълни тя
Народните избраници гласуваха избора на Рая Назарян за председател на Народното събрание.
"За" гласуваха 129. "Против" се обявиха 77, а 14 се въздържаха.
"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент.
За него гласуваха четирима, против - 118, въздържаха се 62 депутати.
Благодаря Ви за гласуваното доверие, каза Рая Назарян.
"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност".
