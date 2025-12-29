БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Протест в Бургас против въвеждането на еврото

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Протест в Бургас против въвеждането на еврото
Слушай новината

Граждани се събраха на протест тази вечер пред сградата на общината в Бургас. Недоволните се обявиха срещу предстоящото въвеждане на еврото у нас, като заявиха, че не приемат промяната и настояват българският лев да остане единственото разплащателно средство.

Недоволните заявиха, че не виждат реални ползи от присъединяването на страната към еврозоната, както и че еврото крие рискове. Според тях подобно решение трябва да бъде взето единствено след провеждане на национален референдум.

По време на протеста участниците развяваха български трибагреници и скандираха „Искаме си лева“ и „Не на еврото“. Протестиращите заявиха, че ще продължат да излизат на улицата, докато не бъдат изпълнени исканията им. На място има засилено полицейско присъствие, като към момента протестът протича без напрежение.

#протест срещу еврото #България и еврото #Бургас

Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Пампорово – готово за Нова година и еврото Пампорово – готово за Нова година и еврото
Чете се за: 02:15 мин.
Варненци получиха наградата „Гражданска доблест“ за протестите си в защита на кмета Благомир Коцев Варненци получиха наградата „Гражданска доблест“ за протестите си в защита на кмета Благомир Коцев
Чете се за: 01:52 мин.
25-годишен удари патрулка при опит да избяга от проверка в Горна Оряховица 25-годишен удари патрулка при опит да избяга от проверка в Горна Оряховица
Чете се за: 00:42 мин.
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ) Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
След 12-часова блокада: Възстановено е движението на влаковете по Подбалканската линия между гарите Гурково и Твърдица След 12-часова блокада: Възстановено е движението на влаковете по Подбалканската линия между гарите Гурково и Твърдица
Чете се за: 00:45 мин.

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
