Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж

Четирима българи се изправят на съд в Париж във връзка с аферата "Червените ръце".



Те са обвинени, че са осквернили стената на Мемориала на Холокоста във френската столица с 35 червени отпечатъка от длани.

Случаят от май миналата година е разглеждан като част от серия опити за дестабилизация на френското общество.

През юни миналата година пред Айфеловата кула бяха поставени ковчези, покрити с френското знаме и надпис "френски войници в Украйна".

Последният вандалски акт беше през септември, когато пред джамии в Париж бяха подхвърлени свински глави.

Според прокуратурата става дума за чужда намеса, свързана с Русия.

Трима от обвиняемите по случая "Червените ръце" бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият се издирва и ще бъде съден задочно.

Ако бъдат признати за виновни, те може да получат до седем години затвор и 75 000 евро глоба.