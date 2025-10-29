БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Те са обвинени, че са осквернили стената на Мемориала на Холокоста във френската столица с 35 червени отпечатъка от длани

Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж
Слушай новината

Четирима българи се изправят на съд в Париж във връзка с аферата "Червените ръце".

Те са обвинени, че са осквернили стената на Мемориала на Холокоста във френската столица с 35 червени отпечатъка от длани.

Случаят от май миналата година е разглеждан като част от серия опити за дестабилизация на френското общество.

През юни миналата година пред Айфеловата кула бяха поставени ковчези, покрити с френското знаме и надпис "френски войници в Украйна".

Последният вандалски акт беше през септември, когато пред джамии в Париж бяха подхвърлени свински глави.

Според прокуратурата става дума за чужда намеса, свързана с Русия.

Трима от обвиняемите по случая "Червените ръце" бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият се издирва и ще бъде съден задочно.

Ако бъдат признати за виновни, те може да получат до седем години затвор и 75 000 евро глоба.

#афера "Червените ръце" #съд #българи #Франция #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
3
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
4
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
5
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Израел нанесе въздушни удари в Газа
6
Израел нанесе въздушни удари в Газа

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Европа

Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират ново коалиционно правителство?
Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират ново коалиционно правителство?
Властите в Ирландия задържаха предполагаем кокаин за милиони евро Властите в Ирландия задържаха предполагаем кокаин за милиони евро
Чете се за: 01:07 мин.
Изборен уют: Гласуваш в избирателна секция в хола на къща в Марле, след това ти предлагат кафе Изборен уют: Гласуваш в избирателна секция в хола на къща в Марле, след това ти предлагат кафе
Чете се за: 01:35 мин.
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Чете се за: 02:05 мин.
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста 7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
Чете се за: 02:50 мин.
"В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува "В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ