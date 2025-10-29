Рекорден брой пеперуди "Атлас" се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив. Това са едни от най-големите пеперуди в света.

Сега е моментът посетителите да ги видят и на живо в близка до естествената им среда.

Всички желаещи обаче имат само няколко дни да го направят.

Защо?

В зала "Тропик" на Природонаучия музей в момента има седем огромни пеперуди "Атлас".

Александър Василчев – уредник зала "Тропик": "В момента е голям късмет. Те обикновено живеят много малко, само една седмица и дори да има често излюпване не се припокриват, както в момента."

Енергията, която имат, ще им стигне за една седмица живот.

"Еволюцията ги е направила така, че в последната си фаза да не могат да се хранят и да залагат само на хранителните вещества, които тяхната гъсеница е изяла. И затова енергията им е лимитирана. В момента наблюдавате атакус лохкини, който достига 27 см размах на крилите, голям и красив вид, който се среща във Филипините. Много интересна е и неговата окраска, заглеждайки се в краищата на крилата може да видите, че проявяват мимикрия, която наподобява глава на змия".

Точно в този момент посетителите ще могат да видят още една пеперуда, сходна с вида "Атлас". В естествена среда тя обитава Източна и Южна Африка.

Александър Василчев – уредник на зала "Тропик": "Виждате още една пеперуда от семейство Сатурниди, това е африкански лунен молец. Също вид, живее средно една седмица заради това че и тя не се храни".

В зала "Тропик" на Природонаучния музей в Пловдив живеят около 150 екземпляра от 12 различни вида пеперуди.