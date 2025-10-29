БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Като единствения възможен бюджет описаха предлаганата финансова рамка от БСП два дни преди изтичането на крайния срок за внасянето ѝ в Народното събрание. Тя предвижда увеличаване на пенсионните осигуровки, вдигане на максималния осигурителен праг и намаляване на очакваната минимална работна заплата. Бившият финансови министър Асен Василев обвини управляващите, че в проектобюджета на НЗОК няма повече пари за младите лекари, а от "Възраждане" дори заговориха за предсрочни избори.

Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: "Мисля, че това е възможният бюджет. Тепърва ще има дебати, тепърва ще има още хубави неща. Трябва хората да бъдат спокойни. Трябва да има нормална бюджетна процедура.

Асен Василев, ПП-ДБ: "В проекта на ДОО МРЗ не е съобразена с текущото законодателство и колегите от БСП с министър от БПС позволяват да се бръкне в джоба на всеки един български гражданин с 30 лева на месец. В проекта на бюджета на НЗОК няма нито една стотинка и дума за младите медици."

Йордан Цонев, ДПС-НН: "Когато бюджетът излезе от тази пленарна зала приет тогава ще говорим кой кого е излъгал. нашата партия ще направи така, че медиците да получат своите пари."

Петър Петров, "Възраждане": "Ще има предсрочни избори, защото БСП излъга своите избиратели, че ще има увеличение на МРЗ. А вие сте се съгласили да бъдат намалени с 30 лева."

#параметри на бюджет 2026 #Бюджет 2026 #управляващи #опозиция

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
5
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС "Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Чете се за: 01:22 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 02:57 мин.
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ" Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Разследват престъпна група за длъжностни присвоявания в Митница - Русе
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ