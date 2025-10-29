Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата

Като единствения възможен бюджет описаха предлаганата финансова рамка от БСП два дни преди изтичането на крайния срок за внасянето ѝ в Народното събрание. Тя предвижда увеличаване на пенсионните осигуровки, вдигане на максималния осигурителен праг и намаляване на очакваната минимална работна заплата. Бившият финансови министър Асен Василев обвини управляващите, че в проектобюджета на НЗОК няма повече пари за младите лекари, а от "Възраждане" дори заговориха за предсрочни избори.

Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: "Мисля, че това е възможният бюджет. Тепърва ще има дебати, тепърва ще има още хубави неща. Трябва хората да бъдат спокойни. Трябва да има нормална бюджетна процедура.

Асен Василев, ПП-ДБ: "В проекта на ДОО МРЗ не е съобразена с текущото законодателство и колегите от БСП с министър от БПС позволяват да се бръкне в джоба на всеки един български гражданин с 30 лева на месец. В проекта на бюджета на НЗОК няма нито една стотинка и дума за младите медици."

Йордан Цонев, ДПС-НН: "Когато бюджетът излезе от тази пленарна зала приет тогава ще говорим кой кого е излъгал. нашата партия ще направи така, че медиците да получат своите пари."

Петър Петров, "Възраждане": "Ще има предсрочни избори, защото БСП излъга своите избиратели, че ще има увеличение на МРЗ. А вие сте се съгласили да бъдат намалени с 30 лева."