Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега"

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Южна Корея - последната спирка от азиатската му обиколка.

Очаква се Тръмп да обсъди с южнокорейския президент И Дже-мьон търговското споразумение за избягване на американските мита в замяна на корейски инвестиции в Съединените щати, както и мира на Корейския полуостров.

снимка: БТА

Но акцентът на визитата ще бъде утрешната среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин.

Самолетът на Доналд Tръмп, Еър форс Уан, кацна в лятната столица на Южна Корея, Пусан, часове след като Северна Кoрея извърши тестово изстрелване на крилата ракета способна да носи ядрено оръжие.

Но Доналд Тръмп омаловажи теста като каза, че би искал скоро да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Тръмп получи от южнокорейския президент И Дже-мьон благодарности за усилията му на "миротворец" и копие на златна корона и стана първият американски президент награден с най-високото държавно отличие на Южна Корея.

И се надява да получи отстъпки от Тръмп в проточилите се преговори в опит да намали американските мита за южнокорейски стоки в замяна на обещание за инвестиции в Съединените щати.

На бизнес форум преди срещата на Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в град Кьонджу Тръмп изрази оптимизъм това да се случи "много скоро" и обеща:

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Ще строим заедно, ще търгуваме заедно, ще просперираме заедно, ще се развиваме заедно и, преди всичко, ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега. Ще имаме невероятни отношения заедно за поколенията, които ще дойдат.

По думите на Тръмп обаче фокусът на визитата ще бъде дълго планираната му среща с китайския президент Си Дзинпин утре. Преди дни Съединените щати и Китай се споразумяха за рамката за търговско споразумение, което да премахне заплахата от налагане на 100-процентни мита върху китайския внос в Съединените щати от 1 ноември.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Президентът на Китай Си идва утре тук и се надявам, че ще сключим сделка. Мисля, че ще имаме сделка, добра сделка и за двете страни. И това е наистина чудесен резултат.

От китайското външно министерство също са оптимисти за резултатите от очакваната среща.

снимки: БТА

Го Цзякун, говорител на китайското външно министерство:

Готови сме да положим съвместни усилия със Съединените щати, за да гарантираме, че срещата ще доведе до положителни резултати и ще даде нови насоки и нов импулс за стабилното развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Сред другите дискутирани теми се очаква да бъде настояването на Вашингтон Пекин да направи повече за спиране на износа на химикали, използвани за производството на фентанил, силно ограниченият износ на редки минерали от Китай и чипове за високи технологии от Съединените щати, както и продажбата на ТикТок.