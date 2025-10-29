БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:25 мин.

"Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати

Теодора Георгиева
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Парламентът отхвърли и трите проекта за промени на закона за лечебните заведения, с които се целеше увеличаване на заплатите на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи, които протестираха няколко месеца. Управляващите увериха, че увеличение ще има, но то ще мине през бюджета на НЗОК за догодина. Как гледат на това младите лекари? сега с подробностите.

Вчера бяха отхвърлени всички предложения за промени в Закона за лечебните заведения, които касаят възнаграждението на младите лекари, но пък им обещаха, че възнаграждение такова, каквото те искат, ще има, но през бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Очаква се в петък да бъде внесено предложението на управляващите за бюджета в Народното събрание.

Д-р Даниел Кипров, специализант по обща медицина: " Няма какво да ни удовлетвори. Абсолютно нищо не се приема и не се води конструктивен диалог, само се отхвърлят, всъщност, проекти. Вчера беше по-скоро един цирк отново с политически нападки от двете страни. Реално нищо конструктивно не се случи. Само отново празни обещания. В случая от управляващите, които, всъщност, вече от половин година преговаряме с тях, водим протести и те казват най-доброто решение е промяна в Закона за лечебните заведения, там може да се заложат изисквания, но обаче няма как да се намерят пари чак за нормални искания, за нормални заплати. Нека оставим същите заплати с едно леко увеличение. Само, че какво става сега, дори собствено си предложение отхвърлят. Тотална гавра за някакво ново предложение. Само говорят, но текстове не виждаме и в последния момент ще ги внесат. Те говорят за бюджета за здравна каса, те не знаят какъв ще е бюджета на държавата, нито знаят какъв ще е бюджета на здравната каса и освен това сметките са им изключително раздути.

Исканията на младите лекари са за възнаграждения в размер на 150% от средната заплата за страната.

"Абсолютно нищо такова не казаха. Казаха само, че няма да е по-ниско от обсъжданото, но като дявол от тамян бягаха от самите цифри да ги споменат. "

Според д-р Кипров са отпаднали възможностите за заплащане на достойно възнаграждение за нощен труд.

"Нощният труд в момента, това, което се дължи, са буквално жълти стотинки. Буквално стотинки на час, за един изключително изнурителен труд, в тотално изтощение, което е през нощта, особено при интензивни пациенти. Всичко това отпада. Абсолютно всички допълнителни неща, които бяхме заложили и за стимулиране, за допълнителна квалификация, за да могат младите лекари да повишават съответно своята квалификация, да лекуват по-добре пациенти си. Абсолютно всичко това отпада, защото беше в Закона за лечебните заведения, в Закон за бюджет няма как да присъства такива неща. Аз мисля, че дори няма как да гарантират заплатите на служителите, защото в Закон за бюджет няма как да регулираш кой колко ще взема".

