Кабинетът одобрява бюджети за компенсация за неприети в ясли и градини деца

Кабинетът заседава днес. Министрите трябва да одобрят допълнителни трансфери по бюджетите на общините за компенсации на родителите на децата, които не са приети в ясли или държавни детски градини.

Ще бъде разгледан и проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Законопроектът е подготвен след трагедията в Несебър, когато 8-годишно дете загина след падане от парашут.

Кабинетът трябва да одобри и проекта за подбор на кандидати за български европрокурор, внесен от министъра на правосъдието.

#неприети в ясли и градини деца #Министерски съвет

