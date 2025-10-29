Кабинетът одобрява бюджети за компенсация за неприети в ясли и градини деца

Кабинетът заседава днес. Министрите трябва да одобрят допълнителни трансфери по бюджетите на общините за компенсации на родителите на децата, които не са приети в ясли или държавни детски градини.

Ще бъде разгледан и проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Законопроектът е подготвен след трагедията в Несебър, когато 8-годишно дете загина след падане от парашут.

Кабинетът трябва да одобри и проекта за подбор на кандидати за български европрокурор, внесен от министъра на правосъдието.