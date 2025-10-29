БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предсрочни избори в Нидерландия: Крайнодясната партия на Герт Вилдерс води в проучванията

Диана Симеонова
Предсрочни избори в Нидерландия: Крайнодясната партия на Герт Вилдерс води в проучванията
Предсрочни парламентарни избори в Нидерландия. Гласоподавателите избират депутати в 150-местния парламент, след като правителството на премиера Дик Схоф падна през юни.

Основните партии проведоха заключителните си дебати снощи. Според социологическите проучвания крайнодясната "Партия на свободата" на Герт Вилдерс ще остане най-голямата с около еднa пета от гласовете. Този път обаче партията ще има по-малко депутати, отколкото в предишния парламент.

В проучванията крайнодесните са следвани от Зелените леви - "Партията на труда" и "Християн-демократическият призив", с около 16 процента подкрепа, и либералната "Д66", с около 10 процента. Изборните секции отварят в 7.30 часа местно време и затварят в 21.00 часа, когато се очакват и първите резултати от екзитпол.

