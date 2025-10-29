Владимир Чуков: Има ядро, което се опитва да торпилира примирието в Газа

Израел прекъсна примирието с Хамас и нанесе въздушни удари в Ивицата Газа, след като премиерът Бенямин Нетаняху обвини палестинската групировка в нарушаване на споразумението.

„При подобен тип инциденти двете страни взаимно се обвиняват. От израелска страна казват, че Хамас са тези, които нарушават споразумението – на първо място става въпрос за тежко ранен израелски войник в град Рафа. И то от снайперист, който е бил идентифициран като член на военното крило на Хамас, Изедин Касам", обясни в ефира на "Денят започва" проф. Владимир Чуков.

Той уточни, че Хамас отричат участие в стрелбата, но „подобно нещо се възпроизведе преди около десет дни – пак на същото място, пак атака срещу израелски войници. Очевидно там има някакво ядро, което иска да торпилира споразумението.“

Арабистът допълни, че напрежението се е изострило и заради неизпълнение на договорките за предаване на телата на убитите заложници:

„По споразумението, на което Хамас се съгласи, в рамките на 72 часа трябваше да бъдат предадени телата на 28 израелски заложници. Към момента са върнати 13. Израел обвинява, че споразумението не се спазва.“

Проф. Чуков описа и сцена, заснета в Газа, която според него е предизвикала възмущение в Израел:

„Вчера беше една театрална постановка – едно тяло беше зарито в яма, после булдозер го извади пред представители на Международния червен кръст, а маскирани мъже с апломб започнаха да измъкват тялото изпод земята. Така или иначе, всичко това е преляло чашата. Затова Бенямин Нетаняху вчера е наредил ударите, като предварително той е поискал разрешението на американската страна“.

Въпреки ескалацията, според него няма да се стигне до окончателно прекратяване на примирието:

„Няма да има накърняване, няма да има приключване на това споразумение с прекратяването на огъня. Това е все пак декларация за мир. Проблемите са много тежки на терен, но втората фаза вече е на път да бъде договорена.“

Вижте целия разговор във видеото