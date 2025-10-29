БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
НЗОК
Снимка: БТА
Слушай новината

Надзорните съвети на НОИ и на Здравната каса ще обсъдят параметрите на бюджетите за следващата година. По-висока вноска за пенсия с 2% и замразяване нa майчинствотo през втората година предвижда проектобюдюжетът на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

От 1 януари пенсионната вноска се увеличава с 2% и така става 21,8 на сто за родените до края на 1959 година, а за родените след 1960 г. нараства на 16.8%.

С между 7 и 8 на сто се осъвременяват и пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Крайното решение за това ще вземе Надзорният съвет на НОИ. Така минималната пенсия за стаж и възраст от средата на следващата година ще бъде малко над 346 евро, а максималната остава без промяна - евровата равностойност на 3400 лева.

Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда още минималната заплата да стане 605 евро от 1 януари догодина. Това е с 15 евро по-малко от предложението на социалното министерство. Максималният осигурителен доход нараства до 2352 евро или 4600 лева.

Майчинството през втората година - остава 398 евро или 780 лева.

Парите за здраве за 2026 година са заложени да са 5,3 милиарда евро. Вноската остава 8%. В бюжета на здравната каса са предвидени повече от 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ и над 2 милиона 400 хиляди хоспитализации. Заложени са средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците.

#параметри на бюджет 2026 #НОИ #НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
2
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Общество

"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
Чете се за: 03:00 мин.
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами? "Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?
Чете се за: 01:35 мин.
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Чете се за: 02:57 мин.
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента 200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5679
Чете се за: 01:12 мин.
Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение? Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ