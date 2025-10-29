Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г.

Надзорните съвети на НОИ и на Здравната каса ще обсъдят параметрите на бюджетите за следващата година. По-висока вноска за пенсия с 2% и замразяване нa майчинствотo през втората година предвижда проектобюдюжетът на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.



От 1 януари пенсионната вноска се увеличава с 2% и така става 21,8 на сто за родените до края на 1959 година, а за родените след 1960 г. нараства на 16.8%.

С между 7 и 8 на сто се осъвременяват и пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Крайното решение за това ще вземе Надзорният съвет на НОИ. Така минималната пенсия за стаж и възраст от средата на следващата година ще бъде малко над 346 евро, а максималната остава без промяна - евровата равностойност на 3400 лева.



Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда още минималната заплата да стане 605 евро от 1 януари догодина. Това е с 15 евро по-малко от предложението на социалното министерство. Максималният осигурителен доход нараства до 2352 евро или 4600 лева.



Майчинството през втората година - остава 398 евро или 780 лева.



Парите за здраве за 2026 година са заложени да са 5,3 милиарда евро. Вноската остава 8%. В бюжета на здравната каса са предвидени повече от 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ и над 2 милиона 400 хиляди хоспитализации. Заложени са средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците.