Премиерата на документалния филм "Завръщането на царя" се състоя в София

Тази вечер беше официалната премиера на документалния филм "Завръщането на царя". Сценарист на лентата е Дими Стоянович, а режисьор Лъчезар Аврамов.

Филмът разказва за живота и за сагата около връщането в България на тленните останки на цар Фердинанд I - най-дълго управлявалият монарх на Третото българско царство, чиято последна воля е да бъде погребан в нашата страна.

По думите на сценариста този документален разказ е опит за запълване на историческите празнини. Действието във филма се развива в няколко държави - Германия, Австрия, Словакия, България - всички места, свързани със сложния и богат живот на Цар Фердинанд I, а главни действащи лица в него са Симеон Сакскобургготски, както и професионални историци от тези държави.

"Ние проследяваме цялата история, завръщането на тленните останки на цар Фердинанд в България - едно не само национално важно, то е исторически важно дело, защото поправяме една огромна историческа несправедливост, която е свързана с това, че ние отхвърляме собствената си история по ред причини, а тук това се случва - това е едно от големите общо европейски събития, завръщането на един от последните големи монарси на стара Европа в мястото, на което той е отдал живота си", коментира Дими Стоянович, сценарист на филма.