Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:30 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Премиерата на документалния филм "Завръщането на царя" се състоя в София

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сценарист на лентата е Дими Стоянович

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тази вечер беше официалната премиера на документалния филм "Завръщането на царя". Сценарист на лентата е Дими Стоянович, а режисьор Лъчезар Аврамов.

Филмът разказва за живота и за сагата около връщането в България на тленните останки на цар Фердинанд I - най-дълго управлявалият монарх на Третото българско царство, чиято последна воля е да бъде погребан в нашата страна.

По думите на сценариста този документален разказ е опит за запълване на историческите празнини. Действието във филма се развива в няколко държави - Германия, Австрия, Словакия, България - всички места, свързани със сложния и богат живот на Цар Фердинанд I, а главни действащи лица в него са Симеон Сакскобургготски, както и професионални историци от тези държави.

"Ние проследяваме цялата история, завръщането на тленните останки на цар Фердинанд в България - едно не само национално важно, то е исторически важно дело, защото поправяме една огромна историческа несправедливост, която е свързана с това, че ние отхвърляме собствената си история по ред причини, а тук това се случва - това е едно от големите общо европейски събития, завръщането на един от последните големи монарси на стара Европа в мястото, на което той е отдал живота си", коментира Дими Стоянович, сценарист на филма.

"Цар Фердинанд е много сложна фигура, която е необходимо много време, за да се разбере смислено и правилно. Трябва да познаваме историята си, особено такава фигура като Фердинанд, толкова критична, ключово важна за това да се разбираме днес. Да се познаваме по-добре", каза Лъчезар Аврамов, режисьор на филма.

#"Завръщането на царя" #Цар Фердинанд #филм

