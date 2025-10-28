БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел нанесе въздушни удари в Газа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

След заповедта на Нетаняху

Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Израелски самолети нанесоха въздушни удари срещу град Газа малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди мощни нападения срещу ивицата. Атакуван е и район в близост до най-голямата действаща болница в Газа, твърдят очевидци, цитирани от Ройтерс.

Нетаняху мотивира заповедта си с нарушение на споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия. Според израелските военни Хамас е атакувал израелските сили в район под техен контрол.

Хамас първоначално отмени планираното предаване тази вечер на поредното открито тяло на мъртъв израелски заложник, но по-късно обяви само отлагане.

Палестинската групировка увери, че спазва условията на примирието, а премиерът Нетаняху търси повод да се отклони от израелските ангажименти. По-рано беше съобщено и за престрелка между бойци на Хамас и израелски части в Хан Юнис.

#Израел срещу Хамас #Газа #въздушни удари

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
3
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
4
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
6
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Близък изток

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво
Чете се за: 00:45 мин.
Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Международният наказателен съд настоя Израел да улесни доставките на помощи за Газа Международният наказателен съд настоя Израел да улесни доставките на помощи за Газа
Чете се за: 01:00 мин.
Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел
Чете се за: 02:55 мин.
Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в Ивицата Газа Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в Ивицата Газа
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

Израел нанесе въздушни удари в Газа
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ