Израел нанесе въздушни удари в Газа

Израелски самолети нанесоха въздушни удари срещу град Газа малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди мощни нападения срещу ивицата. Атакуван е и район в близост до най-голямата действаща болница в Газа, твърдят очевидци, цитирани от Ройтерс.

Нетаняху мотивира заповедта си с нарушение на споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия. Според израелските военни Хамас е атакувал израелските сили в район под техен контрол.

Хамас първоначално отмени планираното предаване тази вечер на поредното открито тяло на мъртъв израелски заложник, но по-късно обяви само отлагане.

Палестинската групировка увери, че спазва условията на примирието, а премиерът Нетаняху търси повод да се отклони от израелските ангажименти. По-рано беше съобщено и за престрелка между бойци на Хамас и израелски части в Хан Юнис.