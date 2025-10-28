Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини Хамас в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие.

Изявлението беше направено малко след като Израел съобщи, че бойци от Хамас са открили огън по израелски сили в южната част на Газа.

Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.