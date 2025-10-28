БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Българският държавен глава участва в официалното откриване на международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд

Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Слушай новината

България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции. Това е позицията на президента Румен Радев.

В Рияд българският държавен глава участва в официалното откриване на международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции".

Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия Изток с нарастващо влияние и ключов партньор в региона на Персийския залив, посочи президентът Румен Радев.

"Форумът, който днес се провежда, е пример как могат да работят заедно световната политика и бизнес, как могат да се съчетават традициите с модерността", каза Румен Радев.

Подчерта, че интерес към страната ни има, но трябва по голяма активност от страна на българското правителство. Това са коментирали както с престолонаследника на Саудитска Арабия, така и с министъра на търговията. Отбеляза, че с Рияд все още нямаме споразумение за взаимна защита на инвестициите.

"Но знаете ли какво ми сподели министърът на търговията? Че очаква нашите министри да бъдат много по-активни и да имат комуникация с техните министри, защото в момента такава комуникация според него няма. И това е важно условие, за да имаме каквито и да бъде инвестиции. А потенциалът, пак казваме, е голям. България трябва да се отвори, България трябва да има много по-активна, бих казал агресивна политика, от страна на нашите министерства за привличане на инвестиции", коментира президентът.

В рамките на форума президентът Румен Радев се включи в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирани световни пазар и повишени мита".

"Ние наистина трябва да постигнем баланс, според мен, в отделените ресурси за ежедневието, за днес. Баланс със това, което отделяме за бъдещето", заяви Румен Радев.

Президентът Радев коментира и сключената сделка с "Райнметал".

"Да, трябва да имаме нови технологии, трябва да имаме партньорство с нашите стратегически партньори, но аз очаквам да бъдат защитени българските интереси. Това е отговорност на правителството, как именно подписва такива споразумения и как ги изпълнява".

Държавният глава напомни, че изграждане на конкурентноспоспособна отбранителна индустрия е негов важен приоритет. Затова се е срещнал с Армин Папаргер на Мюнхенската конференция и е организирал срещата му с правителството.

# Саудитска Арабия #международен форум #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
6
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим” Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим”
Чете се за: 04:17 мин.
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари
Чете се за: 00:45 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ