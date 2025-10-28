Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции

България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции. Това е позицията на президента Румен Радев.

В Рияд българският държавен глава участва в официалното откриване на международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции".

Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия Изток с нарастващо влияние и ключов партньор в региона на Персийския залив, посочи президентът Румен Радев.

"Форумът, който днес се провежда, е пример как могат да работят заедно световната политика и бизнес, как могат да се съчетават традициите с модерността", каза Румен Радев.

Подчерта, че интерес към страната ни има, но трябва по голяма активност от страна на българското правителство. Това са коментирали както с престолонаследника на Саудитска Арабия, така и с министъра на търговията. Отбеляза, че с Рияд все още нямаме споразумение за взаимна защита на инвестициите.

"Но знаете ли какво ми сподели министърът на търговията? Че очаква нашите министри да бъдат много по-активни и да имат комуникация с техните министри, защото в момента такава комуникация според него няма. И това е важно условие, за да имаме каквито и да бъде инвестиции. А потенциалът, пак казваме, е голям. България трябва да се отвори, България трябва да има много по-активна, бих казал агресивна политика, от страна на нашите министерства за привличане на инвестиции", коментира президентът.

В рамките на форума президентът Румен Радев се включи в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирани световни пазар и повишени мита".

"Ние наистина трябва да постигнем баланс, според мен, в отделените ресурси за ежедневието, за днес. Баланс със това, което отделяме за бъдещето", заяви Румен Радев.

Президентът Радев коментира и сключената сделка с "Райнметал".

"Да, трябва да имаме нови технологии, трябва да имаме партньорство с нашите стратегически партньори, но аз очаквам да бъдат защитени българските интереси. Това е отговорност на правителството, как именно подписва такива споразумения и как ги изпълнява".

Държавният глава напомни, че изграждане на конкурентноспоспособна отбранителна индустрия е негов важен приоритет. Затова се е срещнал с Армин Папаргер на Мюнхенската конференция и е организирал срещата му с правителството.