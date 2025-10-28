БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

Всички срокове ще бъдат спазени, уверяват управляващите

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-висока осигурителна вноска за пенсия с два пункта, по-висок максимален осигурителен доход и замразяване на майчинството за втората година са заложени в проектобюджета за следващата година.

Минимална работна заплата от 1183 лева и вдигане на осигуровките с 2%. С 30 лева по-ниска минимална работна заплата от тази, която се изчислява по законовата формула, разписана в Кодекса на труда, е заложена в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Социалното министерство отдавна предложи размерът й да бъде 1213 лева, ако се спазва разписаното, или 620 евро и 20 цента. Това е и размерът, който беше обсъден на Националния съвет за тристранно сътрудничество преди три седмици. И днес социалният министър Борислав Гуцанов повтори, че е предложил този размер в бюджета за догодина, който ще е първият в евро.

"Аз съм подписал за 1213 лева, така, както е по закон, и виждате, че предложенията, които се движат, също са около тази сума, но нека да влезе официално всичко и ще говорим", коментира Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

- Т.е. може да не е 620 евро?

Борислав Гуцанов: Нека всичко да влезе и ще го изкоментираме тогава.

БНТ: Синдикатите казаха, че всичко различно от 1213 лева не е приемливо.

Борислав Гуцанов: В момента законът е такъв, мина и през НСТС, подписано е от мен, оттук нататък трябва да мине през бюджета да се види кое е възможно, кое е невъзможно.

До представянето на бюджета никой от управляващите не пожела да отговори и какво ще стане с осигуровките.

- Вдигат ли се осигуровките?

Атанас Зафиров, вицепремиер: Нека да имаме завършен документ и тогава ще го представим в цялата му прелест.

БНТ: Т.е. бюджетът не е готов?

Атанас Зафиров: Всичко е готово.

Уверение, че всички срокове ще бъдат спазени, дадоха и Зафиров, и от ГЕРБ-СДС. До петък финансовата рамка трябва да бъде внесена в Народното събрание, а преди това да мине през Националния съвет за тристранно сътрудничество и Министерски съвет.

"Няма напрежение в Съвета за съвместно управление, всички бюджетни закони ще бъдат внесени в законовия срок, разписан в Закона за публичните финанси, той е ясен - до края на този месец", заяви Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС.

Вчера от БСП предложиха 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, включително въвеждане на прогресивно подоходно облагане. След заседание на Съвета за Съвместно управление от ГЕРБ-СДС заявиха, че това не е било обсъждано.

"Към момента няма такова решение", посочи Костадин Ангелов.

"Всяко предложение трябва да мине през ССУ, това е нормална практика и смятам, че ще стигнем до швейцарското правило, минимална работна заплата, трето най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат", коментира Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Международният валутен фонд също препоръча отмяна на плоския данък у нас, който е 10%, и замяната му с прогресивен - това значи различни ставки според размера на дохода.

#Бюджет 2026 # Народно събрание

Последвайте ни

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
6
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим”
Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим”
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари
Чете се за: 00:45 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците
Чете се за: 01:17 мин.
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл" Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ