Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

По-висока осигурителна вноска за пенсия с два пункта, по-висок максимален осигурителен доход и замразяване на майчинството за втората година са заложени в проектобюджета за следващата година.

Минимална работна заплата от 1183 лева и вдигане на осигуровките с 2%. С 30 лева по-ниска минимална работна заплата от тази, която се изчислява по законовата формула, разписана в Кодекса на труда, е заложена в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Социалното министерство отдавна предложи размерът й да бъде 1213 лева, ако се спазва разписаното, или 620 евро и 20 цента. Това е и размерът, който беше обсъден на Националния съвет за тристранно сътрудничество преди три седмици. И днес социалният министър Борислав Гуцанов повтори, че е предложил този размер в бюджета за догодина, който ще е първият в евро.

"Аз съм подписал за 1213 лева, така, както е по закон, и виждате, че предложенията, които се движат, също са около тази сума, но нека да влезе официално всичко и ще говорим", коментира Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

- Т.е. може да не е 620 евро?

Борислав Гуцанов: Нека всичко да влезе и ще го изкоментираме тогава.

БНТ: Синдикатите казаха, че всичко различно от 1213 лева не е приемливо.

Борислав Гуцанов: В момента законът е такъв, мина и през НСТС, подписано е от мен, оттук нататък трябва да мине през бюджета да се види кое е възможно, кое е невъзможно.

До представянето на бюджета никой от управляващите не пожела да отговори и какво ще стане с осигуровките.

- Вдигат ли се осигуровките?

Атанас Зафиров, вицепремиер: Нека да имаме завършен документ и тогава ще го представим в цялата му прелест.

БНТ: Т.е. бюджетът не е готов?

Атанас Зафиров: Всичко е готово.

Уверение, че всички срокове ще бъдат спазени, дадоха и Зафиров, и от ГЕРБ-СДС. До петък финансовата рамка трябва да бъде внесена в Народното събрание, а преди това да мине през Националния съвет за тристранно сътрудничество и Министерски съвет.

"Няма напрежение в Съвета за съвместно управление, всички бюджетни закони ще бъдат внесени в законовия срок, разписан в Закона за публичните финанси, той е ясен - до края на този месец", заяви Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС.

Вчера от БСП предложиха 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, включително въвеждане на прогресивно подоходно облагане. След заседание на Съвета за Съвместно управление от ГЕРБ-СДС заявиха, че това не е било обсъждано.

"Към момента няма такова решение", посочи Костадин Ангелов. "Всяко предложение трябва да мине през ССУ, това е нормална практика и смятам, че ще стигнем до швейцарското правило, минимална работна заплата, трето най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат", коментира Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Международният валутен фонд също препоръча отмяна на плоския данък у нас, който е 10%, и замяната му с прогресивен - това значи различни ставки според размера на дохода.