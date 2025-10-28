Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим”

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Станков потвърди, че доставките на горива са гарантирани не само до края на годината, а и през следващите месеци

Снимка: БТА
Държавата в момента няма намерения да купува активите на рафинерията “Лукойл Нефтохим” в Бургас, която е основен доставчик на горива у нас. Това заяви енергийният министър Жечо Станков край Варна по повод решението на “Лукойл” да продаде международните си активи след наложените от САЩ санкции. Министър Станков потвърди, че доставките на горива са гарантирани не само до края на годината, а и през следващите месеци. Той и еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен инспектираха изграждането на газопровода край Ветрино. Още по актуалните теми, вижте в репортажа.

Енергийният министър Жечо Станков поясни, че активите на “Лукойл” у нас могат да бъдат продадени, след като се намери купувач и той е одобрен от българската държава.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Българската държава има също функция в одобряването – от една страна чрез скрининговия механизъм, от друга страна чрез ДАНС, които също да одобрят тази продажба. Така че държавата няма да бъде безучастна. Ще създадем всички условия, за да бъде постигната целта на санкциите, но без да бъде засяган интересът на българските граждани, защото те са за нас на първо място.“

Цел на държавата е да запази работата на рафинерията в Бургас.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Важно е до заявената продажба да се гарантират и работните места, и доставките.“

По отношение на доставките на горива енергийният министър уточни, че в краткосрочен план те са осигурени до края на годината за българските граждани, общините и бизнеса, но държавата има още ресурси.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Мога да назова и конкретни дати – февруари, март или април. Дори в момента да спре доставката, има достатъчно количества, за да покрием много месеци напред, за което всички трябва да бъдем спокойни, че това е задоволено.“

Министър Станков и комисарят по енергетика на Европейската комисия Дан Йоргенсен провериха на място изграждането на лот 3 от газопровода от Рупча до Ветрино.

Дан Йоргенсен, комисар по енергетика: „От страна на Европейската комисия сме ангажирани да помагаме на този много важен проект. Искаме да осигурим две неща – първо, да бъдем солидарни и полезни към нашите приятели в Молдова и Украйна, и второ – гражданите в Европейския съюз, както и другите страни, участващи в проекта, да могат да имат стабилно снабдяване с енергия на ниска цена.“

Еврокомисар Йоргенсен подчерта, че газопроводът е важен за енергийната сигурност на Европа, която се стреми да не купува руски газ.

Дан Йоргенсен, комисар по енергетика в ЕК: „Ние в Европа трябва да бъдем напълно независими от руския газ по няколко причини. Едната е, че не трябва да бъдем зависими от държава, която е наш неприятел. Путин многократно е използвал енергията като оръжие срещу нас. Втората причина е, че не искаме косвено да помагаме за финансирането на войната на Путин.“

Газопроводът от Рупча до Ветрино е от важно международно значение за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките за България, Централна и Югоизточна Европа. С реализирането на проекта ще се удвои капацитетът за транзит на газ между България и Румъния – от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно. Очаква се трасето да бъде завършено до края на следващата година.

