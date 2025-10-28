Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир

Заявки за вечно приятелство и подписани споразумения. Така приключи срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и първата жена премиер на Япония Санае Такаичи в Токио.

Кулминацията на визитата на Тръмп в Азия обаче предстои. Той ще пътува за Южна Корея, където се очаква да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Споразумението между Страната на изгряващото слънце и Вашингтон включва двете държави взаимно да инвестират и да увеличат търговията между тях, като попълват липси във веригите на доставки.

Токио ще осигури достъп на Съединените щати до редкоземните си елементи. Премиерът Санае Такаичи обеща, че ще увеличи разходите за отбрана до 2% от БВП, след като Доналд Тръмп критикува Токио по повод милитаризацията на Китай.

Такаичи обеща да номинира Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир. Япония е страната с най-голямо американско военно присъствие зад граница. Американският президент говори в една от американските военни бази в страната.

"Ще се бием и ще спечелим. Искам да благодаря на всички от екипажа на самолетоносача Джорд Вашингтон, както и на американските войници в Япония. Бог да благослови армията ни, Япония, Съединените щати и военноморските ни сили", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Сделката между Вашингтон и Токио идва след като Китай наложи строги ограничения за износа на редкоземни елементи, които се използват за производството на полупроводници, микрочипове и оръжия.

Суровината се явява един от най-важните ресурси на 21 век и Вашингтон се опитва да си осигури предимство, подписвайки споразумения както с Япония, така и с други азиатски държави.

"Заради тези усилия, заедно с Вас г-н президент, ще създадем нов златен век на отношенията между Токио и Вашингтон. И двете страни ще станат по-силни и успешни.

Тръмп ще се срещне и с представители на бизнеса в Япония преди да замине за последната спирка от азиатската си обиколка - Южна Корея, където се очаква да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин", коментира Санае Такаичи, премиер на Япония.

Преговорните екипи Вашингтон и Пекин вече очертаха рамката на споразумение за пауза в американските наказателни мита и китайския контрол върху износа на редки минерали. След новината азиатските акции поскъпнаха до рекордни равнища.