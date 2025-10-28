БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Премиерът на Литва каза, че страната ѝ ще започне да сваля контрабандните балони, които пресичат границата от Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко определи решението на Литва да затвори границата с Беларус като "безумна афера".

Вилнюс взе това решение след като през последните седмици многократно затваря въздушното си пространство заради контрабандни балони, идващи от Беларус.

По време на Минската конференция за евразийска сигурност Лукашенко каза, че изобщо не става дума за "никаква извънредна контрабанда".

Но, ако ние сме виновни, сме готови да се извиним, добави още Лукашенко.

Вчера премиерът на Литва Инга Ругиниене каза, че страната ѝ ще започне да сваля контрабандните балони, които пресичат границата от Беларус.

