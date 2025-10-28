БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 00:47 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На влизане в съда той заяви, че обвиненията срещу него не са верни

Снимка: БТА
Пред съда задържаният за сексуална принуда Станимир Хасърджиев каза, че не е докосвал 20-годишното момче, което подаде сигнал за сексуален тормоз срещу него и още четирима мъже.

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави в ареста бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него задържан беше и актьорът от театър „София” Росен Белов. Той запази мълчание пред съда.

Арестувани бяха и гръцки модел и бивш военнослужещ от френския легион.

Сигналът за тормоза е подаден преди месец от 20-годишно момче, което твърди, че са го вързали, дрогирали и държали против волята му 20 часа.

Заседанието е отложено за 13.00 часа, защото гръцкият гражданин не се яви.

  • Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.

#д-р Станимир Хасърджиев #мярка #обвинение

