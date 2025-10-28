БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Евгения Раданова, Ивайло Иванов и Станимир Беломъжев споделиха очакванията си за събитието в ефира на БНТ.

празник военния спорт пловдив
Гражданите на Пловдив и гостите на града получават свободен достъп да наблюдават състезания от годишния спортен календар на Националната военна спортна федерация.

Във федерацията членуват 34 военни спортни клуба, а председател на Управителния съвет е зам. началникът на отбраната, генерал-лейтенант Красимир Кънев.

"Федерацията надгражда с всяка следваща година. Това е организацията с най-много спортове. Има 34 спортни клуба. Организират се минимум 13 шампионата всяка година. Спортът е в основата на физическата и психическата основа на военнослужещия. Със спорта се стремим да дадем основата. Спортът е добра база за развитието на физическите качества", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Олимпийският медалист Евгения Раданова смята, че военната служба учи на последователност и дисциплина.

"Когато човек е разколебан, спортът ни учи да бъдем изключително последователни, дисциплинирани и мотивирани. Всички се мобилизираме и продължаваме напред", допълни първият български спортист, участвал на зимни и летни олимпийски игри.

Джудистът Ивайло Иванов посочи как военната служба помага на спортиста.

"Военната служба помага да сме спортисти. Много важно за нас е да прославяме България. България е голяма нация и в нея има силни хора. Ние сме много големи и силни, колкото и да не го осъзнаваме. Професията военнослужещ дава ни учи никога да не се отказваме", добави той.

Световният военен шампион Станимир Беломъжев е радостен, че българската армия популяризира спорта.

"За мен е изключително голяма чест и отговорност да видя този празник на българската армия. Емоцията е много хубава. Посланието ни е, че спортът е неизменна част към развитието на всеки един човек. Горд съм, че българската армия дава пример и популяризира спорта във всяко едно отношение", смята многократният медалист от световни и европейски първенства в ски-ориентирането.

Вижте целия обект във видеото.

Беломъжев и Григорова с още два медала от световните военни зимни игри
Беломъжев и Григорова с още два медала от световните военни зимни игри
Двамата триумфираха в спринта.
Чете се за: 01:45 мин.
