Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. евро

На официална церемония в Министерския съвет българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.



Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. евро е сред най-значимите през последните години.

Заводът, който освен барут ще произвежда и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот.