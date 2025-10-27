Мегасделка за "Юрофайтър": Великобритания продава на Турция 20 самолета за 11 млрд. долара

Британският премиер Киър Стармър подписа в Анкара мегасделка за продажба на Турция на 20 бойни самолета "Юрофайтър - Тайфун" на стойност 11 милиарда долара. Първите доставки се очакват през 2030 г.

Пред домакина си Ердоган британският лидер посочи, че Турция защитава югоизточния фланг на НАТО. Според Лондон сделката гарантира 20 000 работни места на Острова. През юли двете страни подписаха предварително споразумение за 40 броя Юрофайтър, одобрено и от другите участници в консорциума- Германия, Италия и Испания.

Анкара трябва да получи бързо 12 използвани самолета от Катар и Оман, а след това и още 28 нови от Великобритания. Турция беше изключена от програмата F-35, но иска да замени остаряващите си F-16, докато не започне производство на собствен изтребител. Въздушните удари на Израел в Близкия изток изнервиха Анкара, която търси паритет с регионалния си съперник, отбелязват наблюдатели.