БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
21:45, 27.10.2025
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
16:51, 27.10.2025
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
12:16, 27.10.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
08:51, 27.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 27.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:43, 27.10.2025
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
20:32, 27.10.2025
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
20:29, 27.10.2025
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
20:27, 27.10.2025
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
20:19, 27.10.2025
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
20:10, 27.10.2025
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
19:48, 27.10.2025
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
Реклама
Най-четени
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 27.10.2025 г., 12:20 ч.
Спортни новини 27.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 27.10.2025
Спортни новини 26.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 26.10.2025
Спортни новини 26.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 26.10.2025
Спортни новини 25.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 25.10.2025
Спортни новини 25.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 25.10.2025
Реклама
Водещи новини
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
18:00, 27.10.2025
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
20:29, 27.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
20:32, 27.10.2025
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
19:48, 27.10.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
18:01, 27.10.2025
Чете се за: 03:27 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
20:27, 27.10.2025
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
20:19, 27.10.2025
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
20:10, 27.10.2025
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ