БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Не е време да се тестват ракети, а да се слага край на войната.

Това каза американският президент Доналд Тръмп по повод обявеният от Русия успешен тест на ракета, която може да носи ядрена бойна глава.

Според Москва, това няма да попречи на диалога с Вашингтон.

Реакциите в Украйна и още за поредните дипломатически усилия за прекратяване на огъня?

Доналд Тръмп критикува руския си колега на борда на самолета си, на път за Япония и коментира тестваната вчера руска ракета "Буревестник".

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
Не мисля, че е уместно за Путин да казва подобни неща, между другото. Трябва да се сложи край на войната. Война, която трябваше да отнеме една седмица, а скоро влиза в четвърта година. Това трябва да направите, а не да тествате ракети.

Реакцията на Москва не закъсня - изпитанията на ракетата не би трябвало да се отразят на отношенията между Русия и САЩ, каза говорителят на Кремъл - Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл:
Въпреки огромното ни желание за подобряване на диалога със Съединените щати, Русия и президентът на Русия, преди всичко се ръководят от собствените национални интереси - така е било, така е и така ще бъде и занапред.

Според Песков сега основната задача на Москва е осигуряването на безопасността на Русия, особено на фона на милитаристични и русофобски настроения в Европа.

В Украйна - американските санкции срещу двете най-големи петролни компании ще навредят на руската военна машина, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за изданието Аксиос.

"Но за да бъде Путин принуден да преговаря, страната ни се нуждае от оръжия, с които да поразява военни и енергийни обекти във вътрешността на Русия", каза още Зеленски.

По думите му, в следващите дни Киев и съюзниците му ще обсъждат конкретен план за прекратяване на огъня.

Прекратяването на огъня в Украйна е сред темите, които коментират премиерите на Италия и Унгария - Джорджа Мелони и Виктор Орбан.

Орбан е на посещение в Рим и вече се видя с Папа Лъв XIV.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
2
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
3
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
4
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Израел нанесе въздушни удари в Газа
5
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
6
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Русия

Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
Войната в Украйна: Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори Войната в Украйна: Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори
Чете се за: 03:25 мин.
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6769
Чете се за: 03:37 мин.
Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум
Чете се за: 01:32 мин.
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ