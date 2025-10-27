Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)

Не е време да се тестват ракети, а да се слага край на войната.

Това каза американският президент Доналд Тръмп по повод обявеният от Русия успешен тест на ракета, която може да носи ядрена бойна глава.

Според Москва, това няма да попречи на диалога с Вашингтон.

Реакциите в Украйна и още за поредните дипломатически усилия за прекратяване на огъня?

Доналд Тръмп критикува руския си колега на борда на самолета си, на път за Япония и коментира тестваната вчера руска ракета "Буревестник".

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Не мисля, че е уместно за Путин да казва подобни неща, между другото. Трябва да се сложи край на войната. Война, която трябваше да отнеме една седмица, а скоро влиза в четвърта година. Това трябва да направите, а не да тествате ракети.

Реакцията на Москва не закъсня - изпитанията на ракетата не би трябвало да се отразят на отношенията между Русия и САЩ, каза говорителят на Кремъл - Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл:

Въпреки огромното ни желание за подобряване на диалога със Съединените щати, Русия и президентът на Русия, преди всичко се ръководят от собствените национални интереси - така е било, така е и така ще бъде и занапред.

Според Песков сега основната задача на Москва е осигуряването на безопасността на Русия, особено на фона на милитаристични и русофобски настроения в Европа.

В Украйна - американските санкции срещу двете най-големи петролни компании ще навредят на руската военна машина, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за изданието Аксиос.

"Но за да бъде Путин принуден да преговаря, страната ни се нуждае от оръжия, с които да поразява военни и енергийни обекти във вътрешността на Русия", каза още Зеленски.

По думите му, в следващите дни Киев и съюзниците му ще обсъждат конкретен план за прекратяване на огъня.

Прекратяването на огъня в Украйна е сред темите, които коментират премиерите на Италия и Унгария - Джорджа Мелони и Виктор Орбан.

Орбан е на посещение в Рим и вече се видя с Папа Лъв XIV.