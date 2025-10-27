Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза още Песков.

Генералният щаб на руските въоръжени сили докладва на руския президент Владимир Путин, че са завършени изпитанията на ракетата "Буревестник", която се задвижва с ядрена енергия. Оръжието има висока степен на автономност и може да лети ниско на дълги разстояния, като това намалява уязвимостта му по отношение на системите за противовъздушна отбрана, отбелязва ТАСС.

Във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества нови ракети, Кремъл каза, че Русия действа, като се ръководи от собствените си национални интереси, предаде Ройтерс.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия предварително е уведомила САЩ за изпитанията на "Буревестник".