БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
кремъл изпитанията буревестник напрегнат отношенията русия сащ без сведени минимум
Слушай новината

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза още Песков.

Генералният щаб на руските въоръжени сили докладва на руския президент Владимир Путин, че са завършени изпитанията на ракетата "Буревестник", която се задвижва с ядрена енергия. Оръжието има висока степен на автономност и може да лети ниско на дълги разстояния, като това намалява уязвимостта му по отношение на системите за противовъздушна отбрана, отбелязва ТАСС.

Във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества нови ракети, Кремъл каза, че Русия действа, като се ръководи от собствените си национални интереси, предаде Ройтерс.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия предварително е уведомила САЩ за изпитанията на "Буревестник".

#"Буревестник" #ракетни изпитания #Кремъл

Последвайте ни

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
3
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
4
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
5
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на...
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
6
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Русия

Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Чете се за: 01:25 мин.
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна? Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
Среща на върха на ЕС в Брюксел: Ще се използват ли замразените руски активи? Среща на върха на ЕС в Брюксел: Ще се използват ли замразените руски активи?
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ