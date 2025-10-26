Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност

Русия успешно тества крилата ракета „Буревестник“ с ядрена мощност – оръжие, способно да носи ядрени заряди, което според Москва може да пробие всеки защитен щит. Кремъл ще предприеме стъпки за разполагане на оръжието, заяви президентът Владимир Путин. Нощна атака с руски дронове срещу Киев отне живота на трима души и рани десетки. Руската армия е свалила дрон , насочен към Москва.

Според наблюдателите, тестът на "Буревестник", наред с ядрено учение миналата седмица, изпраща послание, че Русия, по думите на Путин, никога няма да се поддаде на натиск от Запада заради войната в Украйна. Ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа, когато е била тествана на 21 октомври.

Владимир Путин, президент на Русия: „Това е уникален продукт, какъвто няма друг в света. Предстои още много работа, за да се приведе това оръжие в бойна готовност. Въпреки това, доколкото разбирам, ключовите цели вече са постигнати“.

Кремъл заяви, че е погрешно да се говори за отмяна на среща между Путин и Тръмп, но добави, че е необходима подготовка за нея. Процесът е сложен, заяви говорителят Дмитрий Песков.

Руските атаки срещу Украйна не стихват. Трима души загинаха и 31 са ранени при нападение с дронове срещу столицата Киев. Сред ранените има 6 деца. Останки от дронове паднаха върху жилищни сгради и предизвикаха пожари.



Атаките са на фона на разговори на пратеника на Кремъл по икономическите въпроси Кирил Дмитриев с американски представители в Съединените щати.

Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин за инвестиции и икономически сътрудничество: „Вече трети ден, докато сме в Съединените щати, преговаряме с представители на американската администрация. Ясно съобщаваме позицията на президента Путин, че само конструктивен и уважителен диалог ще даде плодове и всякакви опити за натиск върху Русия са просто безсмислени. Виждаме титанични опити за нарушаване на всеки диалог между Русия и САЩ и за разпространение на дезинформация.“

Снимки: БТА

Дмитриев е информирал Вашингтон за теста на "Буревестник".



