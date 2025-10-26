Христо Велков: Необходима е много работа

Христо Велков е на мнение, че Дея Спорт се нуждае от още много работа, за да заиграе по-добре в Националната волейболна лига за жени. Бургаският тим допусна поражение при визитата си на Левски след 0:3 гейма.

Пред БНТ 3 наставникът говори за липсата на опит в редиците на бургазлийки.

„Имайки на предвид, че този сезон отборът е на 90% изцяло нов, само Симона Анастасова, която през миналия взимаше повече участие, а всички други момичета не са били в тима или с такава важна роля…Въпреки това момичетата се стараха, но във важните моменти, когато изкарвахме топка от игра в зашита и прехвърлена топка, не можехме да отиграем и това даде голяма разлика в самия мач“, бяха първите му думи.

„Необходима е много работа, за да се сработят състезателките в отбора. Раздаване на тренировки, много мачове и най-вече психически да си повярват, че могат да постигнат нещо“, добави той.

„Всяка загуба е разочароваща, нормално е да съм разочарован, но на фона на това, че тези момичета, които са за първи сезон, пак казвам, че мога само да ги похваля. Видях и много хубави неща“, каза още Велков.

Гледайте повече от интервюто на Христо Велков във видеото!