БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов загубиха финала за Суперкупата на Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на Пламен Константинов загубиха от Зенит Казан.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Новосибирск загуби от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) гейма във финала за Суперкупата на Русия. Това бе първа възможност за българския национал да спечели трофей с клуба си.

Мони Николов, който по-рано бе избран за шести в света в престижна класация на Volleyball World, не успя да помогне на своите за победа, въпреки че ги върна в битката в третия гейм с няколко чудесни отигравания, включително блокада и добри вдигания за диагоналите. Локомотив навакса пасив от 20:23 и след пет поредни точки вкара финала в четвърти гейм, където обаче беше надигран.

Българският национал реализира 4 точки. Срещата се игра в Санкт Петербург.

Най-резултатните играчи на финала бяха диагоналите на двата отбора: Иля Казаченков от Новосибирск отбеляза 22 точки, докато легендата на Казан Максим Михайлов - 21.

Така Николов, който отново беше подкрепен от родителите си, пропусна да прибави четвърти трофей в три различни държави. Това е първият му загубен финал на клубно ниво.

Зенит от своя страна затвърди доминацията си, след като стана шампион на страната. Това е рекордна 11-а Суперкупа за казанци във витрината им. Клубът държи рекорда за най-много трофеи. Локомотив пропусна да вземе трофея след битка със Зенит за четвърти път.

Свързани статии:

Симеон Николов завърши на шесто място в престижна класация
Симеон Николов завърши на шесто място в престижна класация
Разпределителят бе отличен за изявите си с националната фланелка.
Чете се за: 01:25 мин.
#Локомотив Новосибирск

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Волейбол

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13
ВК ЦСКА привлече Спас Байрев ВК ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 01:17 мин.
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите
Чете се за: 01:45 мин.
Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 00:27 мин.
Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ