Локомотив Новосибирск и Симеон Николов загубиха финала за Суперкупата на Русия

Локомотив Новосибирск загуби от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) гейма във финала за Суперкупата на Русия. Това бе първа възможност за българския национал да спечели трофей с клуба си.

Мони Николов, който по-рано бе избран за шести в света в престижна класация на Volleyball World, не успя да помогне на своите за победа, въпреки че ги върна в битката в третия гейм с няколко чудесни отигравания, включително блокада и добри вдигания за диагоналите. Локомотив навакса пасив от 20:23 и след пет поредни точки вкара финала в четвърти гейм, където обаче беше надигран.

Българският национал реализира 4 точки. Срещата се игра в Санкт Петербург.

Най-резултатните играчи на финала бяха диагоналите на двата отбора: Иля Казаченков от Новосибирск отбеляза 22 точки, докато легендата на Казан Максим Михайлов - 21.

Така Николов, който отново беше подкрепен от родителите си, пропусна да прибави четвърти трофей в три различни държави. Това е първият му загубен финал на клубно ниво.

Зенит от своя страна затвърди доминацията си, след като стана шампион на страната. Това е рекордна 11-а Суперкупа за казанци във витрината им. Клубът държи рекорда за най-много трофеи. Локомотив пропусна да вземе трофея след битка със Зенит за четвърти път.