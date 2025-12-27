БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Община Пазарджик отмени частичното бедствено положение в село Гелеменово.

То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември във връзка с възникването на кризисната ситуация, при която реки Тилки дере излезе от коритото си и наводни наколко мазета, приземни етажи, дворове на къщи, хотел и земеделски земи.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места.

От общината заявяват, че благодарение на бързата и координирана работа на кметове, екипите на „Напоителни системи“, МВР, пожарната, Областна администрация, доброволци, както и на строителни фирми и собственици на кариери, дигата на река Телки дере е укрепена в компрометираните участъци и са предотвратени по-сериозни последици.

Нивото на водата започна да се понижава още в първите часове. В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети, като възстановителните дейности ще продължат поетапно.

„Напоителни системи“ ще продължат и занапред с укрепването на дигите на реките Телки дере и Елшишка, за да се гарантира по-висока сигурност и превенция, съобщават още от Община Пазарджик.

#гелеменово #отменено частично бедствено положение #Пазарджик

