Треньорска рокада във волейболния Черно море

Йордан Мицин е новият старши треньор на мъжкия отбор на Черно море (Варна). Назначението на опитния специалист беше утвърдено от клубния президент Красимир Илиев и официално обявено днес.

Досегашният наставник на „моряците“ Данаил Милушев се разделя с поста и ще търси ново професионално предизвикателство във волейбола.

С назначението на Мицин в щаба на Черно море ще се оформи любопитна семейна връзка, тъй като в състава на варненци от началото на сезона играе неговият син Даниел Мицин. Младият разпределител е младежки национал и постепенно се утвърждава като важна част от отбора.

За Йордан Мицин това е завръщане в добре позната среда. Той бе част от Черно море като състезател през сезон 1995/96, а сега се завръща във Варна вече в ролята на старши треньор.