Само три отбора и много незвестни на старта на женското баскетболно първенство

След по-малко от седмица баскетболното първенство на България при жените ще започне с едва три клуба, нетрадиционен формат и много неизвестни. Отборите, които ще започнат шампионата, са Монтана 2003, Берое Стара Загора и Рилски спортист. Според програмата ще се изиграят шест кръга в рамките на по-малко от два месеца – от 1 ноември до 20 декември. За да се оформят двойки за плейофите и в турнира за Купата на България, от Българската федерация по баскетбол предвиждат да се изгради и четвърти тим от перспективни състезателки.

Първенството ни ще започне и без двата ни най-успешни клуба – Левски и Славия.

По темата говори и президентът на федерацията Георги Глушков.

„Мога да оправдая президентите на тези клубове, които не са толкова силни и са съставени предимно от млади състезателки, да не искат да се състезават в женската А група, защото разликата е доста голяма с останалите и няма да повлияе добре на психиката на състезателките“, коментира една от легендите на родния баскетбол.

Своето мнение сподели и кметът на Монтана в лицето на Златко Живков, който основният спонсор на клуба.

„Това е малко оправдание, че за да не се мачка психиката на тези деца, може би това не е полезно за тях, защото видяхме, че от това не израства нищо и ние много рядко можем да помогнем дете, което е с перспектива.“

Ситуацията засегна и Михаил Йотов, който е президент на Славия.

„Ключови фактори са липсата на адекватна инфраструктура в България, въпреки че в София това е изключително голяма проблем. Някои провинциални градове имат по-добри условия, в които успяват да задоволят нуждите на по-младите състезатели. Също така финансови причини и веднъж, след като ефектът на доминото е стартирал, е трудно да убедим младите момичета да останат, да продължат да се развиват на по-професионално ниво. Как да кажем на едно 16-годишно да продължи да гради баскетболна кариера, когато в България ще имаме три отбора през този сезон“, сподели той.

Отношение взе и на Филип Виденов. Въпреки че ще играят само три отбора, изпълнителният директор на БФБ е убеден, че качеството на първенството няма да падне.

„Това не означава, че качеството ще е различно. Засега остават три тима, които имат хубава селекция. Четвърти отбор също ще се включи, на този етап за плейофите и за Купата. Фактически първенството ще си продължи, както и през миналите сезони. По-скоро всички мачове ще се интересни, макар и с ограничен брой тимове. Разбира се, на всички ни се иска да имаме 15, 16 отбора, но такава е реалността в момента“, поясни Виденов.

По темата говориха още легенди като Петкана Макавеева, Надка Голчева и Ваня Дерменджиева, както и националният селекционер на жените Таня Гатева.

