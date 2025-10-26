В Бургас търсят най-добрия млад шофьор

Състезанието се провежда за втора поредна година
В Бургас се провежда състезанието "Най-добър млад шофьор", което за втора поредна година се организира на Морска гара.
Инициативата има за цел да насочи вниманието на младите водачи към отговорното поведение на пътя. В надпреварата участват мъже и жени на възраст между 18 и 30 години, които се състезават за точност, бързина и майсторско управление на автомобил.
Те преминават през специално изградено трасе с различни изпитания и препятствия, имитиращи реални ситуации от пътя, включително паркиране в ограничено пространство. На фона на зачестилите пътнотранспортни произшествия през последните дни, събитието напомня, че високите скорости са за пистата, а не на пътя.
Радко Петров, автомобилен пилот: Шофирането може да предизвика адреналин, но добрият шофьор успява да го контролира. И искаме младите шофьори да се докоснат до тази магия на автомобилния спорт, но в контролирана и безопасна среда и да може този адреналин, който бушува във всеки млад човек, да покажем, че може да се изразходва на определените за това места.
Димитър Чолаков, организатор: Разум и да не бързат. В това състезание не печели най-бързият, а този, който изпълни правилно нещата, защото всеки бутнат конус е точка назад. Целим да покажем на младите хора, че хващайки волана в ръце могат да рискуват, както себе си, така и околните.
Петър Стоянов, участник: Главно сме дошли да се забавляваме и да покажем, че на младите шофьори, които тепърва взимат книжка, че има и отговорно шофиране, а не джигитство.