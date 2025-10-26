В Бургас търсят най-добрия млад шофьор

В Бургас се провежда състезанието "Най-добър млад шофьор", което за втора поредна година се организира на Морска гара.

Инициативата има за цел да насочи вниманието на младите водачи към отговорното поведение на пътя. В надпреварата участват мъже и жени на възраст между 18 и 30 години, които се състезават за точност, бързина и майсторско управление на автомобил.

Те преминават през специално изградено трасе с различни изпитания и препятствия, имитиращи реални ситуации от пътя, включително паркиране в ограничено пространство. На фона на зачестилите пътнотранспортни произшествия през последните дни, събитието напомня, че високите скорости са за пистата, а не на пътя.