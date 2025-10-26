Тръмп увеличи митата за Канада

Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа, че увеличава митата за вноса на канадски стоки с още 10 процента.

Причината е реклама, в която се чува гласът на покойния американски президент Роналд Рейгън, който критикува митата. Според Тръмп канадците е трябвало незабавно да спрат излъчването на рекламата, но премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд е обещал да направи това в понеделник.

Ставката се вдига с нови 10%, обяви Тръмп, а министър-председателят на Канада Марк Карни заяви, че Канада е готова да възобнови търговските преговори със САЩ.