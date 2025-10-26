БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп увеличи митата за Канада

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Въпреки обещанията за спиране на рекламата, ядосала американския президент

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа, че увеличава митата за вноса на канадски стоки с още 10 процента.

Причината е реклама, в която се чува гласът на покойния американски президент Роналд Рейгън, който критикува митата. Според Тръмп канадците е трябвало незабавно да спрат излъчването на рекламата, но премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд е обещал да направи това в понеделник.

Ставката се вдига с нови 10%, обяви Тръмп, а министър-председателят на Канада Марк Карни заяви, че Канада е готова да възобнови търговските преговори със САЩ.

# Доналд Тръмп #мита #Канада

Последвайте ни

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
2
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Финалният Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалният Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
4
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
5
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
6
Стрелба в Есен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: САЩ и Канада

Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
Чете се за: 03:30 мин.
Камала Харис може отново да се кандидатира Камала Харис може отново да се кандидатира
Чете се за: 00:45 мин.
Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ