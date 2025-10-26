Калоян Иванов в предаването "Аз съм"

Калоян Иванов е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 19-годишният спортист е европейски шампион по сумо във възрастова група до 21 години в категория до 85 кг. Освен това, талантливият тийнейджър се занимава с още два спорта – джудо и самбо.

„Бойните спортове ме спечелиха, защото изграждат дисциплина, ред, механизъм, който ти помага да се справяш с живота. Смятам, че се справям с доста неща по-лесно именно заради бойните спортове и това, което те са ми дали“, споделя Иванов.

Влиза в спортната зала за първи път в първи клас.

„Когато бях малък нямах много спечелени медали. И да имах бяха най-много за трето място, което ме подлудяваше. Това ми действаше като мотивация да спечеля златото“, добави младият спортист.

Иванов е на мнение, че успехите на българското сумо не получават достатъчно внимание в спортната общественост у нас.

