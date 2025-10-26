БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Настанено е за лечение в "Пирогов"

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът стана в следобедните вчера в района на езерото Окото. Сигналът е подаден около 15 часа вчера.

Наши двама колеги първи се отзоваха с четириколка, отидоха до езерото Бъбрека и оттам нагоре към мястото, където ни беше дадено като място на инцидента. Това, което разбрахме е, че става дума за подхлъзване, но самият инцидент се е случил на слизане от Сълзата към Окото, където, за съжаление, детето се подхлъзва, тъй като склоновете са заснажени, обледени на места", обясни Мартин Джокин, спасител.

Бащата и близки на детето му оказват първа помощ и го пренасят до пътеката между Окото и Бъбрека, където подават сигнал за помощ, тъй като детето си е ударило главата.

По-късно следобед е взето решение за извикване на хеликоптер. Детето е откарано в столичната болница "Света Анна", а след това е настанено за лечение в "Пирогов". В сайта на болницата са публикували информация, че детето е вкарано в детска противошокова зала, а след това е настанено в детската неврохирургия.

#скала #седемте рилски езера #дете

