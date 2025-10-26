Година след потопа: Хиляди във Валенсия излязоха на протест

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Хиляди излязоха по улиците на испанския град Валенсия в навечерието на първата годишнина от наводненията в града, при които загинаха почти 240 души.

Събралото се множество изрази недоволство от начина, по който властта е реагирала на бедствието, и отново настоя за оставка на регионалния премиер Карлос Мазон.

В протеста, който е 12-и поред, участваха близки на жертвите. Според метеоролози, на 29 октомври м.г. във Валенсия е паднал толкова дъжд, колкото за година. Трагедията се смята за най-смъртоносното наводнение в Испания.

