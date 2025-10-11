БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)

Червен код за опасни валежи беше обявен в Мурсия и Валенсия

бурята алис потопи южна испания
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бурята "Алис" връхлетя южната испанска област Мурсия. Гражданска защита се включи в спасяването на хора, попаднали в капан в колите си в наводнените улици рано тази сутрин.

Регионалното правителство се обърна за помощ към военните за справяне с потопа.

Вчера беше обявен червен код за опасни валежи в Мурсия и Валенсия, който днес беше понижен до оранжев и жълт. Училищата в множество градове останаха затворени в петък като превантивна мярка.

снимки: БГНЕС

#Мурсия #Наводнения в Испания #Валенсия

