БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима души загинаха в лавини в Източна Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
Трима души загинаха в лавини в Източна Франция
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Трима скиори любители загинаха в лавини в Източна Франция днес, предадоха световните агенции. Те са карали извън пистите на ски зоните, уточниха Франс прес и ДПА, позовавайки се на местните власти.

Двама души бяха затрупани от 2,5 метра сняг в района на френския курорт Вал д'Изер, на няколко километра от границата с Италия.

Издирването им е започнало след сигнал от групата, с която са тръгнали да карат.

Скиорите от групата са останали на пистите и са се притеснили, когато приятелите им не са се върнали, пояснява АФП.

Спасителите не са успели да реанимират двамата, след като са изровили телата им изпод снега, информира управата на курорта Вал д'Изер.

Затрупаните скиори са могли да бъдат открити само чрез мобилните им телефони. Спасителите е трябвало да пробият сонда в снега, за да ги намерят в квадрант 10/15 м.

Третата жертва е в района на курорта Ареш-Бофор, на около 60 километра от Вал д'Изер, където лавина отнесе двама мъже, каращи ски извън пистите.

Един от тях не оцеля въпреки положените и там усилия на спасителните екипи. Другият бе настанен в болница с тежка черепна травма, съобщава АФП.

#лавини #скиори #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
6
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Европа

Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Чете се за: 05:27 мин.
Русия атакува с дронове промишлена инфраструктура в Одески район Русия атакува с дронове промишлена инфраструктура в Одески район
Чете се за: 00:55 мин.
Силно земетресение край Италия Силно земетресение край Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ